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Kahramanmaraş'ta yolu kardan kapanan mahallelerdeki hastalara paletli ambulans ile ulaşıldı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta yolu kardan kapanan mahallelerdeki hastalara paletli ambulans ile ulaşıldı

27.01.2022 17:11
Kahramanmaraş'ta yolu kardan kapanan mahallelerdeki hastalara paletli ambulans ile ulaşıldı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, kar yağışı sonucu yolu kapanan mahallelerdeki hastalar, paletli ambulans ile sağlık kuruluşlarına ulaştırıldı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, kar yağışı sonucu yolu kapanan mahallelerdeki hastalar, paletli ambulans ile sağlık kuruluşlarına ulaştırıldı.

Kırsal Karaömer Mahallesi'nde yaşayan kalp hastası 50 yaşındaki Elif B'nin yakınları, kadının rahatsızlanması üzerine yardım istedi.

Mahalle yolundaki yoğun karı paletli ambulansla aşan sağlık ekipleri, hastaya ulaşarak müdahale etti. Sağlık ekiplerinin ilk kontrolün ardından Elif B, bölgedeki diğer bir ambulansla Göksun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kar nedeniyle yolu ulaşıma kapalı olan Kardut Mahallesi'ndeki bir bebek için ise adrese iş makinesi ve ambulans yönlendirildi.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri kar yağışı nedeniyle yolda ilerlemekte zorluk çekince Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri'nden destek istedi.

Belirlenen adrese iş makinesi yardımıyla ulaşan karla mücadele ekipleri, hasta bebeği mahalle merkezindeki ambulansa götürdü.

Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kahramanmaraş, Ambulans, Kalp, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta yolu kardan kapanan mahallelerdeki hastalara paletli ambulans ile ulaşıldı - Son Dakika
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