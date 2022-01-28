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Kahramanmaraş'ta yolu kardan kapanan mahallelerde mahsur kalanlar kurtarıldı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta yolu kardan kapanan mahallelerde mahsur kalanlar kurtarıldı

28.01.2022 23:43
Kahramanmaraş'ta yolu kardan kapanan mahallelerde mahsur kalanlar kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta, kar yağışı sonucu yolu kapanan mahallelerde mahsur kalan vatandaşlar, AFAD ve belediye ekiplerince kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ta, kar yağışı sonucu yolu kapanan mahallelerde mahsur kalan vatandaşlar, AFAD ve belediye ekiplerince kurtarıldı.

Afşin ilçesi kırsal Büyüktatlı Mahallesi'nde ikamet eden 63 yaşındaki Hatice Arı'nın rahatsızlanması üzerine yakınları, yardım istedi.

İş makineleri ile bölgeye ulaşan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hastayı bulunduğu yerden alıp mahalle merkezinde bekletilen ambulansa teslim etti.

Hayvanlarını otlatmak için Maksutlu Mahallesi kırsalı Küçük Göl mevkiine giden 3 kişi dönemeyince AFAD'dan yardım istendi.

Off-Road gönüllülerinin de desteğiyle bölgeye hareket eden AFAD ekipleri, yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından 3 kişiyi kurtararak kent merkezine getirdi.

Kahramanmaraş'ta yolu kardan kapanan mahallelerde mahsur kalanlar kurtarıldı
Kahramanmaraş'ta yolu kardan kapanan mahallelerde mahsur kalanlar kurtarıldı
Kahramanmaraş'ta yolu kardan kapanan mahallelerde mahsur kalanlar kurtarıldı
Kahramanmaraş'ta yolu kardan kapanan mahallelerde mahsur kalanlar kurtarıldı

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Kahramanmaraş, Büyüktatlı, AFAD, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta yolu kardan kapanan mahallelerde mahsur kalanlar kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta yolu kardan kapanan mahallelerde mahsur kalanlar kurtarıldı - Son Dakika
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