Kahramanmaraş'ta yolunu kaybeden yardım ekibine bölgedeki bir köpek rehberlik etti - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta yolunu kaybeden yardım ekibine bölgedeki bir köpek rehberlik etti

12.02.2023 19:04
Kahramanmaraş'ta yolunu kaybeden yardım ekibine bölgedeki bir köpek rehberlik etti

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine yardım götürürken yolunu kaybeden Antalya'nın Konyaaltı Belediyesi ekibi, önlerine çıkan köpeği takip ederek depremzedelere ulaştı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine yardım götürürken yolunu kaybeden Antalya'nın Konyaaltı Belediyesi ekibi, önlerine çıkan köpeği takip ederek depremzedelere ulaştı.
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen bölgelerde bir yandan arama kurtarma faaliyetleri bir yandan da depremzedelere yardım çalışmaları sürüyor.
Konyaaltı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bölgeye gönderilen 31 tır ve 7 kamyon yardım kolisi, belediye ekiplerince depremzedelere dağıtılıyor.
Göksun ilçesine bağlı Payamburnu dağ köyüne yardım götürmek için yola çıkan ekipler, kar ve yola düşen kayalar nedeniyle kapanan yola alternatif bir güzergahı tercih etti. Bir süre sonra gidecekleri köyün yolunu kaybeden ekipler, yanlarına gelen bir köpeği takip ederek, Payamburnu köyüne ulaştı. Ekipler, bölgedeki depremzedelere götürdükleri yardımları teslim etti.
Köpeği takip eden ekip, bu anları cep telefonu ile kayıt altında aldı. Basınla paylaşılan görüntüde, köpeğin önde koşarak gitmesi ve yardım aracının da hayvanı takip etmesi yer alıyor.
Kayıtta ayrıca, "Burası Maraş, Göksun'un en uzak köylerinden birisi, Payamburnu. Ulaşım sıkıntısı çok büyük. Bugüne kadar hiçbir ekip gitmemiş, biz de yolu bulamayınca küçük bir köpeği takip etmeye başladık. Zaten yollarda kaya parçaları var." ifadeleri duyuluyor.
Konyaaltı Belediyesi ekipleri, köydeki vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra kırsal bölgelerdekilere ulaşmaya devam etti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta yolunu kaybeden yardım ekibine bölgedeki bir köpek rehberlik etti - Son Dakika

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