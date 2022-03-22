Kahramanmaraş'ta yüksekten düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta yüksekten düşen çocuk ağır yaralandı

22.03.2022 11:26
Kahramanmaraş'ta yüksekten düşen çocuk ağır yaralandı

Kahramanmaraş'ta tedavi gördüğü hastanenin birinci katından düşen 16 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Kahramanmaraş'ta tedavi gördüğü hastanenin birinci katından düşen 16 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesinin psikiyatri servisinde tedavi gören S.Ö, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 7 metre yükseklikten zemine düştü.

Ağır yaralanan S.Ö, sağlık ekiplerince götürüldüğü hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

YORUMLAR
500
Kahramanmaraş'ta 46+1 destek eğitim sınıfı proje resepsiyonu Kahramanmaraş'ta 46+1 destek eğitim sınıfı proje resepsiyonu Kahramanmaraş'ta e-spor turnuvası sona erdi Kahramanmaraş'ta e-spor turnuvası sona erdi

Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş, Araştırma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta yüksekten düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
11:35 Tamer Karadağlı ve piyanist sevgilisi Iraz Yıldız ayrılık kararı aldı!
11:34 Grup toplantısında Bahçeli, Uzman çavuş-doktor kavgasına atıfta bulunarak hiç unutmadığı anısını anlattı!
11:33 Son Dakika! Devlet Bahçeli, Furkan Vakfı'nın eylemi hakkında konuştu: Türk polisi zamanında müdahale etmiştir, alınlarından öpüyorum
11:29 Ukrayna istihbaratından gündem olacak iddia: Sağlık sorunları yaşayan Putin'in yerine 'işkenceci' Bortnikov gelecek
11:24 Dolar/TL yeni günde 14,82 seviyelerinden alıcı buluyor
11:22 Becali, Galatasaray'a savaş açtı! UEFA'ya şikayette bulundu
11:21 Dünyada ayak basılmamış çukura inen bilim insanları anlattı: Bakterilerin ne olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok
11:12 80 yaşındaki kadın bakıcısı tarafından şiddet gördü! Eve yerleştirilen gizli kamera tüm gerçeği ortaya çıkardı
11:02 İbrahim Kutluay ve oyuncu Gülcan Arslan'ın aşk yaşadıkları ortaya çıktı!
10:58 Gram altının fiyatı yeni günde 921 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 11:43:13. #1.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta yüksekten düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement