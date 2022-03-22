Kahramanmaraş'ta yüksekten düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta tedavi gördüğü hastanenin birinci katından düşen 16 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesinin psikiyatri servisinde tedavi gören S.Ö, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 7 metre yükseklikten zemine düştü.
Ağır yaralanan S.Ö, sağlık ekiplerince götürüldüğü hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA
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