Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Yusuf Güney Konseri

Kahramanmaraş'ta Yusuf Güney Konseri

21 dakika önce

Şarkıcı Yusuf Güney Kahramanmaraş'ta konser verdi.

Kahramanmaraş'ta Yusuf Güney Konseri, System.String[]
Şarkıcı Yusuf Güney Kahramanmaraş'ta konser verdi.

Terziler ve Konfeksiyoncular Odası tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen alışveriş festivalinde sanatçı Yusuf Güney sevilen şarkılarını seslendirdi.

Fuar Merkezinde gerçekleştirilen festivalde sahne alan Güney, seyircilerle birlikte sevilen şarkılarının birlikte söyledi.

Güney, Kahramanmaraşspor yöneticileri tarafından hediye edilen forma ile konsere katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:16 Kaynak: AA

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