Kahramanmaraş'ta yuvayı terk etmeyen leylek ekiplere zor anlar yaşattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta yuvayı terk etmeyen leylek ekiplere zor anlar yaşattı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta yuvayı terk etmeyen leylek ekiplere zor anlar yaşattı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, kış gelmesine rağmen yuvasını terk etmeyen leyleği uygun ortama götürmek üzere görevlendirilen ekipler, tüm çabalarına rağmen kuşu yakalayamadı.

Kahramanmaraş'ta yuvayı terk etmeyen leylek ekiplere zor anlar yaşattı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, kış gelmesine rağmen yuvasını terk etmeyen leyleği uygun ortama götürmek üzere görevlendirilen ekipler, tüm çabalarına rağmen kuşu yakalayamadı.

İlçeye bağlı kırsal Kalealtı Mahallesi'ndeki bir elektrik direğinin üstünde yuva yapan leylek, yavruladıktan kısa süre sonra elektrik akımına kapılarak öldü.

Geride kalan 5 yavrudan 3'ü sonbaharda yuvayı terk ederek sıcak bölgelere göç etti. Yuvadaki 2 yavru ise kasım ayında yuvadan ayrıldı ancak birisi döndü.

Vatandaşlar, soğuk hava nedeniyle donma tehlikesi altında olduğunu düşündükleri leyleğin kurtarılması için Elbistan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ile itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Leyleği yakalayıp uygun ortama bırakmak için harekete geçen ekipler, kuşu yuvasından almak istedi.

Yuvada kalmakta ısrarcı davranan leylek, kendini almak üzere gelen merdivenli itfaiye aracı gelince yuvayı terk etti.

Bir süre sonra dönen leylek, ekipler yaklaşınca yeniden uçtu.

Leyleğin sürekli kaçması nedeniyle çaresiz kalan ekipler, kuşu uygun zamanda yakalamak üzere alandan ayrıldı.

Kahramanmaraş, Kalealtı, Elbistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:08 Kaynak: AA
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