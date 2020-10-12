DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

ORUÇ REİS KAŞ'A DOĞRU HAREKET ETTİ

Yeni NAVTEX yayımlanmasının ardından Antalya Limanı'ndan ayrılıp, Konyaaltı sahili açığına demirleyen Oruç Reis, saat 09.00 itibariyle demir aldı. Türkiye'nin ilk ve tek sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Kaş ilçesi açıklarına doğru hareket etti. Oruç Reis, Kaş ve Meis Adası güneyinde 10 gün süreyle sismik araştırma yapacak.

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ANTALYA

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Kayseri'de otomobil kanala devrildi: 1 ölü

KAYSERİ'de, otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu sürücü Zehra Karahan (40) öldü.

Olay, saat 08.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Bekir Yıldız Bulvarı'nda meydana geldi. Zehra Karahan idaresindeki otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak, sulama kanalına devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ekipler otomobile sıkışan kadını çıkarmak için çalışma yaptı. Ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Vinç yardımıyla kanaldan çıkarılan Karahan, otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİOlcay DÜZGÜN-Özer KAYAKAYSERİ,

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Bursa'da, yüz yüze eğitimin ikinci aşaması başladı

Bursa'da, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşaması başladı.

Kentte bugün ilkokul 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü sınıf, ortaokul 8'inci sınıf, lise hazırlık ve 12'nci sınıf öğrencileri ile köy okullarının tüm kademelerinde okuyan ve özel gereksinimli olan bütün öğrenciler yüz yüze eğitime başladı. İkinci aşama kademeli eğitimin başladığı okullardan Orhangazi Kurtuluş İlkokulu'nda törenden sonra öğrenciler tek tek ellerini dezenfekte ederek, sosyal mesafe kuralına uygun olarak sınıflara alındı.