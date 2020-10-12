Kahramanmaraş'ta, yüz yüze eğitimde ikinci kademe - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ta, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşaması başladı.

Kentte bugün ilkokul 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü sınıf, ortaokul 8'inci sınıf, lise hazırlık ve 12'nci sınıf öğrencileri ile köy okullarının tüm kademelerinde okuyan ve özel gereksinimli olan bütün öğrenciler yüz yüze eğitime başladı. İkinci aşama kademeli eğitimin başladığı okullardan Hasan Balcı İlkokulu'nda öğrencilerin bir kısmı, hemen sınıflara alınırken, bir kısmıyla da tören yapılıp, İstiklal Marşı okundu. Törende konuşma yapan okul müdürü Hüseyin Daşçı, öğrencilere koronavirüs tedbirleri kapsamında uyarılarda bulundu. Daşçı, yeni süreçte kalem, silgi gibi hiçbir kişisel eşyanın başkalarıyla paylaşılmaması gerektiğini belirtip, temas halinde olunacak oyunların oynanmaması gerektiğini söyledi. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler, sınıflarına girdi.Veliler de okulların açılmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi. 3'üncü sınıf öğrencisi kızını okula bırakan Ayten Yüksel, "Heyecanlıyız, biraz da endişeliyiz. Çocuklarımız evde sıkılmıştı, okulu çok istiyorlardı, özlüyorlardı Kızım bugünü dört gözle bekliyordu. İnşallah güzel geçer ve bunun devamı olur" dedi.

Bazı öğrencilerin, okula servislerle bazılarının da aileleriyle birlikte geldiği görüldü.