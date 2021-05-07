Kahramanmaraş'ta zabıta ekipleri iş yerlerini denetledi - Son Dakika

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından iş yerlerinde denetim yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde market, bakkal, fırın, pastane, kasap, manav ile gıda imalatı yapan işletme ve toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Halkın gıda ürünlerine belirlenen standartlar ve sağlıklı şekilde ulaşabilmesi için çalışmalarına aralıksız devam eden ekipler, usulsüz fiyat artışlarının önüne geçmek için ürünlerin fiyat kontrollerini de yaptı.

Zabıta ekipleri denetimlerde, tam kapanma sürecinin kontrollü bir şekilde yönetilmesi ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla esnaf ve vatandaşa maske dağıttı, mesafe kuralları konusunda bilgilendirme yaptı.