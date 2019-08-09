Kahramanmaraş'ta zeytinlik alanda yangın
54 dakika önce
Kahramanmaraş'ta zeytinlik alanda çıkan yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.
Kahramanmaraş Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:26 Kaynak: AA
'ta zeytinlik alanda çıkan yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.
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ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi Ağcalı Vadisi'nde zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.
Bölgede evi bulunan 66 yaşındaki Zeynep Çuhadar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangında bahçesindeki çok sayıda ağacın zarar gördüğünü söyledi.
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