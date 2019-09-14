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Kahramanmaraş'ta zeytinlik alanda yangın

36 dakika önce

Kahramanmaraş'ta zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Kahramanmaraş'ta zeytinlik alanda yangın, System.String[]

Kahramanmaraş'ta zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.


Yangın, Pazarcık ilçesine bağlı Osmandede mevkiinde bulunan zeytinlik alanında meydana geldi. nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine alana gelen söndürme ekipleri, yangını ormanlık alanda sıçramadan kontrol altına aldı. Havadan ve karadan soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında herhangi bir yaralanma olmaz iken, 5 hektarlık zeytinlik alan zarar gördü. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Pazarcık, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 05:00 Kaynak: İHA
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