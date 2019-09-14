Kahramanmaraş'ta zeytinlik alanda yangın

Ekiplerin yürüttüğü çalışmaya helikopterle de havadan destek sağlandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Pınarbaşı Mahallesi Osman Dede mevkisinde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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