Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza: 11 yaralı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza: 11 yaralı
33 dakika önce
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk 11 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:28 Kaynak: İHA
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk 11 kişi yaralandı.
Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Yedikuyular Kayak Merkezi yolunda meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 46 NU 760 plakalı hafif ticari araç, 59 HH 155 plakalı otomobil ile 07 LJC plakalı otomobilin çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada, 1'i çocuk 11 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika Elazığ depremini bilen Naci Görür "Doğu Anadolu fayı uyandı" dedi ve Kahramanmaraş'ı uyardı Kız arkadaşını arabada öldürüp köprüden atlayan adamın cesedi bulundu! Olay yerinden ilk kareler geldi Depremzedenin tarifsiz acısı: Eşim ve oğlum gözlerimin önünde öldü Elazığlı depremzede herkesin aksine kendine sitem etti: O kadar parayı mezara mı götüreceğiz? Bize her şey müstahak