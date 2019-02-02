Kahramanmaraş'ta Zincirleme Kaza: 4 Yaralı
56 dakika önce
Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza: 4 yaralı Kahramanmaraş'ta 5 otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş
'ta zincirleme kaza: 4 yaralı
Kahramanmaraş'ta 5 otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Dulkadiroğlu
ilçesi Hacımustafa Mahallesi Şehirlerarası Otobüs Terminali karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet P. yönetimindeki 46 N 3374 plakalı otomobil fabrika servis yolunda seyir halinde iken İsmail H. idaresindeki 33 D 5388 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yoldan çıkan İsmail H. otomobiliyle park halindeki 3 otomobile çarparak ancak durabildi.
Kazada, 33 D 5388 plakalı otomobilde bulunan sürücü İsmail H. Esme H. Begüm H. Hızır H.yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, 5 otomobilde maddi hasar oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 01:03 Kaynak: İHA
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