Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

55 dakika önce

Kahramanmaraş'ta 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta Zincirleme Kaza: 4 Yaralı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Hacımustafa Mahallesi Şehirlerarası Otobüs Terminali karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet P. yönetimindeki 46 N 3374 plakalı otomobil fabrika servis yolunda seyir halinde iken İsmail H. idaresindeki 33 D 5388 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yoldan çıkan İsmail H. otomobiliyle park halindeki 3 otomobile çarparak ancak durabildi.

Kazada, 33 D 5388 plakalı otomobilde bulunan sürücü İsmail H. (45) Esme H. (38) Begüm H. (12) Hızır H.(2) yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, 5 otomobilde maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 01:04 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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