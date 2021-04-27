Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza: 4 yaralı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Türkoğlu ilçesi Kılılı Mahallesi Kahramanmaraş-Nurdağı kara yolunda meydana geldi. Plaka ve sürücü isimleri öğrenilemeyen araçlar Kahramanmaraş istikametine seyir halindeyken zincirleme kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçlardaki 4 yaralıya müdahale ettikten sonra hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza sonrası kısmen trafiğe kapanan yol araçların yol dışı edilmesiyle yeniden trafiğe açıldı. - KAHRAMANMARAŞ