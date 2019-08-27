Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.


Kaza, Afşin ilçesi Çağılhan Mahalesi'nde meydana geldi. Mehmet Yapar'ın (42) kullandığı 46 E 7376 plakalı tıra, Afşin ilçesinden Göksun ilçesine seyir halindeyken arkadan gelen Yunus Eren (37) idaresindeki 46 EZ 711 plakalı hafif ticari araç çarptı. Hafif ticari araca ise arkasındaki Bayram Sakızcı (22) idaresindeki 31 ACJ 113 plakalı otomobil çarptı.


Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi, itfaiye ve jandarma sevk edildi. Kazada, hafif ticari araçta bulunan İsmet Eren (72) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Yunus Eren ile 7 yaşındaki ikiz çocukları Mehmet Emin ve İsmet Emin Eren itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak Afşin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.


Hafif ticari araca arkadan çarpan otomobildeki Bayram Sakızcı ile Mehmet Sönmez de (27) yapılan ilk müdahalenin ardından Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sakızcı ve Sönmez'in Gaziantep'te uzman jandarma olarak görev yaptıkları öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sapığın, kız çocuğuna söylediği sözü babası duydu! Dere kenarında bayıltana kadar dövdüler
Doktorun müdahaledeki sözleri "hayat reçetesi" oldu 1 yıl önce evlendiği karısını, başındaki eşarpla boğarak öldürdü Eşini eşarpla boğarak öldüren koca polise teslim oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 11:54:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]