Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hüsamettin K'nin kullandığı 46 AAS 981 plakalı otomobil İstiklal Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı'nda Kamil A.idaresindeki 46 HU 853 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kamil A'nın otomobili ise Rabia A'nın kullandığı 46 AP 985 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada yaralanan ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 07:48 Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Güncel
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