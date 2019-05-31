Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta 2 kamyonetle bir yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 08:43 Kaynak: AA
'ta 2 kamyonetle bir yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş- Göksun
kara yolunun 22. kilometresinde meydana gelen kazada, 33 BAS 39 plakalı sürücüsünün adı henüz belirlenemeyen kamyonet, Fedai Burun (47) idaresindeki 46 LK 120 plaka yolcu otobüsüne çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yolcu otobüsü de önünde seyreden 46 ABJ 0 33 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
Kazada, otobüs sürücüsü Burun ile otobüsteki yolculardan Adem Köse (55) yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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