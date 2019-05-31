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Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta 2 kamyonetle bir yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta 2 kamyonetle bir yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş- Göksun kara yolunun 22. kilometresinde meydana gelen kazada, 33 BAS 39 plakalı sürücüsünün adı henüz belirlenemeyen kamyonet, Fedai Burun (47) idaresindeki 46 LK 120 plaka yolcu otobüsüne çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yolcu otobüsü de önünde seyreden 46 ABJ 0 33 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
Kazada, otobüs sürücüsü Burun ile otobüsteki yolculardan Adem Köse (55) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 08:43 Kaynak: AA
Göksun, Kahramanmaraş, Güncel
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