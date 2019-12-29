Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Ramazan G. idaresindeki 39 ST 608 plaka otomobil, Kahramanmaraş- Kayseri kara yolu Ahmet Eskalen tüneli çıkışında önce bariyerlere ardından 7 otomobile çarptı. Bu sırada bir başka otomobil de kaza yapan sürücülere yardım etmek için araçlarından inen kişilere çarptı.

Kazada, İsmail Gülmez (30), Fatih Silin (43) ve Cemal Gülmez (44) yaralandı.

Kahramanmaraş'taki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı tünelin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 10:40 Kaynak: AA
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