Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika

Öte yandan kaza sonrası kazazede bir kız çocuğunun jandarma korucusunun elindeki, kendisine ait muhabbet kuşunu sevdiği görüldü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu sırada aynı istikamette seyreden M.K'nin kullandığı 35 ND 022 plakalı ve M.E. idaresindeki 46 BC 805 plakalı otomobiller de duramayarak kazaya karıştı.

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