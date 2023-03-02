Kahramanmaraş'taki 6 Şubat'ta meydana gelen depremin şiddeti güvenlik kameralarında - Son Dakika
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Kahramanmaraş'taki 6 Şubat'ta meydana gelen depremin şiddeti güvenlik kameralarında

02.03.2023 19:30
Kahramanmaraş'taki 6 Şubat'ta meydana gelen depremin şiddeti güvenlik kameralarında

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki 7,7 büyüklüğündeki depremin şiddeti güvenlik kameralarına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki 7,7 büyüklüğündeki depremin şiddeti güvenlik kameralarına yansıdı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen, 6 Şubat'ta meydana gelen merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki deprem anı, Kahramanmaraş kent merkezindeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Trabzon Caddesi'ndeki kameralara yansıyan görüntülerde, şiddetli sarsıntı ve bazı binaların yıkılması yer alıyor.

Kayıtlarda, sarsıntılar devam ederken yıkılan binanın enkazından çıkan toz bulutlarının caddeyi kapladığı görülüyor.

Kaynak: AA
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Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'taki 6 Şubat'ta meydana gelen depremin şiddeti güvenlik kameralarında - Son Dakika

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