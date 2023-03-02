"Asrın felaketi" olarak nitelenen, 6 Şubat'ta meydana gelen merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki deprem anı, Kahramanmaraş kent merkezindeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'taki 6 Şubat'ta meydana gelen depremin şiddeti güvenlik kameralarında - Son Dakika

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