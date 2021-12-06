Kahramanmaraş'taki 75 milyon liralık bağlantı yolunda çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kentin kuzey ve güneyini birleştiren bağlantı yolunda devam eden köprü çalışmalarını yerinde inceledi.

Güngör, gazetecilere, şehrin iki yakasını buluşturacak olan bağlantı yolu ve köprünün yaklaşık 75 milyon liralık yatırım olduğunu belirtti.

Çalışmalarda sona gelindiğini anlatan Güngör, "Şehrimizin iki yakasını buluşturacak 210 metre uzunluğunda bir köprü ve yaklaşık 5 kilometrelik bağlantı yolu inşa ediyoruz. Çok büyük bir yatırım. Hamdolsun önemli bir aşamaya da geçildi. Köprümüzün kirişleri atılmaya başladı. İnşallah en kısa sürede bu yolumuzu da hemşerilerimizin hizmetine sunmuş olacağız" diye konuştu.

Yatırımın özellikle gelişmekte olan Önsen ve Kurtlar bölgesi için büyük önem arz ettiğine işaret eden Güngör, söz konusu bölgede 60 bin nüfusun yaşadığını, yakın gelecekte ise bu rakamın 150 bine ulaşmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Bölgede 4 kilometrelik yeni bir yol inşaatının daha başladığını belirten Güngör, "Ağcalı Kavşağı'nı direkt Adana Yolu'na bağlayacak bir projemizi daha başlattık. 4 kilometre uzunluğunda ve 55 metre genişliğinde yeni bir arter inşa ediyoruz. Bu başlattığımız projenin ikinci etabında da Havaalanı Kavşağı'na direkt bağlantı sağlayacağız. Şehrimizin ulaşım ağını güçlendirecek yatırımlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Şehrimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.