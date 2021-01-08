Kahramanmaraş'taki akaryakıt istasyonunda iki kişinin yaralandığı yangın güvenlik kamerasında - Son Dakika

Güvenlik kamerası kayıtlarında olay sırasında bir işçinin alevler içinde kalması ve çevredekilerin müdahalesi yer alıyor.

Doğukent Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonundaki pompaların olduğu bölümde çıkan yangında yaralanan Ali Ç. (50) ve Ramazan Ş'nin (57) Necip Fazıl Şehir Hastanesi 'ndeki tedavileri sürüyor.

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