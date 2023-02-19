Kahramanmaraş'taki avize mağazası depremde ayakta kalmayı başardı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'taki avize mağazası depremde ayakta kalmayı başardı

19.02.2023 13:49
Kahramanmaraş'taki avize mağazası depremde ayakta kalmayı başardı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'taki 5 katlı avize mağazası, ayakta kalmayı başaran binalar arasında yer aldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'taki 5 katlı avize mağazası, ayakta kalmayı başaran binalar arasında yer aldı.

Onikişubat ilçesindeki Şekerdere Bulvarı'nda 2012'den beri hizmet veren mağazada deprem nedeniyle avizelerin bir bölümü kırılırken, binada hasar oluşmadı.

Mağaza ve bina sahibi Mustafa Baki Güçlü, AA muhabirine, büyük bir felaket yaşandığını söyledi.

Tedbirli olmanın büyük önem taşıdığını ifade eden Güçlü, "Sağlam binalar yapıp tedbirli olmak gerekiyor. Biz de kendi binamızda olabildiğince mühendisliğin, bilimin dediğine uymaya çalıştık. Binaları kuralına göre yapmak gerekiyor. Biz de elimizden geldiği kadar onu yapmıştık. Çok şükür binamız şu aşamada ayakta. Hatta statik olarak bakılırsa bir zararımız bile yok." dedi.

Dükkandaki avizelerin bir bölümünün kırıldığını kaydeden Güçlü, şöyle devam etti:

"Buna şükür demek gerekiyor. Binamız dışarıdan bakıldığında gayet sağlam ve dayanıklı olarak görünüyor. Demek ki kuralına uymak lazım, iyi takip etmek lazım veya yapı denetim şirketlerinin ya da kontrol mercilerinin görevini iyi yapması gerekiyor. Sonuç daha az hasarlı, daha az can kaybıyla kurtulmuş olacağız böylece. Yoksa depremin önüne geçmek gibi bir şey mümkün değil."

Mağazayı yarın açmayı planladıklarını ifade eden Güçlü, şunları kaydetti:

"Şehir henüz kendine gelemedi. Pazartesi açmayı düşünüyoruz. Bir yandan temizlemeye, kırılanları yeniden yapmaya başlayacağız. Yani travma büyük, psikolojik travma da büyük. İnsanlar durduğu yerde sallanıyor. Yani şu an çocuklarımızdan herkesten duyuyoruz, ufacık bir şeyden sallandığını hissediyor. Tabii perişan olan çok kişi de var. Dükkanını açamamış veya çalışmaya gidemeyen. İnsanlar o aşamaya geçemedi henüz. Birinci travmadan kurtulmalı ki ondan sonra diğer aşamaya geçilmeli. Biz de pazartesi 'bismillah' deyip başlayacağız. Hayat devam ediyor."

Kaynak: AA
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Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'taki avize mağazası depremde ayakta kalmayı başardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'taki avize mağazası depremde ayakta kalmayı başardı - Son Dakika
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