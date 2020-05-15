Kahramanmaraş'taki bazı hırsızlık olaylarının zanlıları tutuklandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta meydana gelen bazı hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri ileri sürülen 3 zanlı cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir ayda kent merkezinde meydana gelen 12 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, bir inşaattan 30 bin liralık bakır kablo çalınması, üç ayrı ikametten bakır kazan çalınması ve iş yerinden cep telefonu hırsızlığı ve bir bakkaldan meşrubat çalınması olayları ile ilgili bağlantısı olduğu belirlenen Ö. Z, (36) O. K, (26) Ö. O, (25) A. K. (26) ve B.Z'yi (17) gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö. O, (25) A.K. (26) ve B.Z. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan kent merkezinde 6 ayrı iş yerinin yazar kasalarındaki paraları çaldıkları iddia edilen F. Ş. (27) ve G. E. (23) gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.