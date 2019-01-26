Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'taki Cinayet

Kahramanmaraş'taki Cinayet

41 dakika önce

Kahramanmaraş'ta eniştesini bıçaklayarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Kahramanmaraş'ta eniştesini bıçaklayarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Şeyhadil Mahallesi'nde dün ablasından boşanmak isteyen eniştesi İdris Ağca'yı (28) bıçaklayarak öldürdükten sonra gözaltına alınan Fatih A'nın (24), Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından zanlı adliyeye sevk edildi.

Fatih A, ablasından boşanmak isteyen İdris Ağca ile aralarında çıkan tartışma sonucu eniştesini sırtından bıçaklamıştı. Ağca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, kaçan Fatih A. ise polis ekiplerince yakalanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:01 Kaynak: AA

Merkez, Fatih, Kahramanmaraş, Güncel
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