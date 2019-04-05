Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'taki Cinayet

Kahramanmaraş'taki Cinayet

39 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, bir kadının evinde silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı.

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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, bir kadının evinde silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı.

Oruç Reis Mahallesi'nde yaşayan Emine Yıldız'ın (45), evinde av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili polis ekiplerince gözaltına alınan akrabası A.K'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı A.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan şüpheli A.K'nin, ifadesinde, olay gününü hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:00 Kaynak: AA

Emine Yıldız, Onikişubat, Kahramanmaraş, Güncel
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