Kahramanmaraş'taki Cinayet
1 saat önce
Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde akrabası tarafından silahla öldürülen kadının cenazesi defnedildi.
Kahramanmaraş
'ın merkez Onikişubat
ilçesinde akrabası tarafından silahla öldürülen kadının cenazesi defnedildi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alınan Emine Yıldız
'ın (45) cenazesi, Oruç Reis Mahallesi'ndeki evine getirilerek helallik alındı.
Yıldız'ın cenazesi Barbaros Hayrettin Paşa
Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Şeyhadil Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
Cenaze törenine, kadının eşi Metin Yıldız
ve vatani görevini yapan oğlu Ferhat Yıldız
ile yakınları katıldı.
Onikişubat ilçesinde 3 Nisan'da Emine Yıldız, Oruç Reis Mahallesi'ndeki evinde 9 yaşındaki kızının da yanında bulunduğu sırada, kocasının akrabası A.K. tarafından silahla öldürülmüştü. Kaçan zanlı polis ekiplerince yakalanarak tutuklanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:47 Kaynak: AA
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