Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'taki cinayet

Kahramanmaraş'taki cinayet

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde tartıştığı kiracısını pompalı tüfekle öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi.

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde tartıştığı kiracısını pompalı tüfekle öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi.
Elbistan Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tartıştığı kiracısı Hacı Gök'ü (55) öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık Ali Soydan (23) ve taraf avukatları katıldı.
Soydan, savunmasında, öldürme kastı olmadığını ileri sürerek, "Keşke yaşanmasaydı." dedi.
Savcı mütalaasında sanığın kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını istedi.
Taraf avukatlarını dinleyen mahkemeye heyeti, sanık Soydan'ı "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.
22 Mayıs 2018'de Elbistan ilçesi kırsalındaki Alembey Mahallesi'nde oturan Ali Soydan, babasına ait evde kiracı olan Hacı Gök (55) ile tartışmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Soydan, pompalı tüfekle Gök'ü öldürmüştü.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 03:14 Kaynak: AA
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