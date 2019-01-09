Kahramanmaraş'taki Cinayet Davasında Karar
45 dakika önce
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, kuyumcuyu öldürüp altın ve dövizlerini çalan sanığa müebbet hapis cezası verildi.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, kuyumcuyu öldürüp altın ve dövizlerini çalan sanığa müebbet hapis cezası verildi.
Elbistan Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Mehmet Koçer ile tarafların avukatları katıldı.
Tutuklu sanık Koçer, son savunmasında, üzerine atılı suçları kabul etmeyerek beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, sanığa "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti.
Mehmet Koçer, Afşin'de kuyumculuk yapan Mustafa Gök'ü, 19 Nisan 2017'de iş yerinde öldürmüş, kaçtığı Mersin'in Erdemli ilçesinde saklandığı evde 189 bilezikten oluşan 6 kilo 134 gram altın ve 20 bin lira ile yakalanmıştı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:49 Kaynak: AA
Trabzonspor'un Sözleşmesini Feshettiği Onur Kıvrak: Futbolu Bırakıyorum
Polis Memuru, Gelen Sesler Üzerine Girdiği Dairede Trans Bireyi Öldürüp 2 Kişiyi Yaraladı
Şarkıcı Deha Bilimlier'den Şaşırtan Açıklama: Barış Akarsu Sevgilisiyle Kavga Ederken Öldü
Ankara'da Yolcu Otobüsü Tır'a Çarptı: 1 Ölü, 8 Yaralı