Kahramanmaraş'taki darbe girişimi davasında mahkumiyetler uygun bulundu, beraat kararları bozuldu - Son Dakika
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Kahramanmaraş'taki darbe girişimi davasında mahkumiyetler uygun bulundu, beraat kararları bozuldu

7 saat önce

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine yönelik Kahramanmaraş'taki eylemlere ilişkin davada biri müebbet olmak üzere 7 mahkumiyet kararı veren yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu.

Kahramanmaraş'taki darbe girişimi davasında mahkumiyetler uygun bulundu, beraat kararları bozuldu, System.String[]

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine yönelik Kahramanmaraş'taki eylemlere ilişkin davada biri müebbet olmak üzere 7 mahkumiyet kararı veren yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinin darbe girişimine yönelik davada 7'si mahkumiyet 18'i beraat olmak üzere 25 sanık hakkında verdiği kararı yapılan itiraz üzerine inceledi.

İncelemenin ardından yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin bulunmadığını kaydeden daire, ispat bakımından da değerlendirmenin yerinde olduğuna karar vererek, mahkumiyet kararlarına yapılan itirazı reddetti.

Haklarında beraat kararı verilen 18 sanık yönünden ise istinaf başvurusunda bulunan Cumhurbaşkanlığı ve cumhuriyet savcısının itirazını yerinde bulan daire, yargılama aşamasında yeterince araştırma yapılmadığı gerekçesiyle beraat kararlarını bozarak yeniden yargılanmalarına karar verdi.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 7 Ekim 2019'da görülen karar duruşmasında tutuklu sanık dönemin Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ferhat Karaderi'ye, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan müebbet hapis, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 3 sanığa 7 yıl 6'şar ay, diğer 3 sanığa da 2 yıl 6'şar ay hapis cezası verilmiş, 18 sanığın da beraatine hükmedilmişti.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:10 Kaynak: AA
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