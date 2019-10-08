Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'taki darbe girişimi davasında karar
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'taki darbe girişimi davasında karar

Kahramanmaraş'taki darbe girişimi davasında karar

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kahramanmaraş'ta yaşanan eylemlere ilişkin 25 sanığın yargılandığı davada, dönemin Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Ferhat Karaderi'ye müebbet hapis cezası verildi.

Kahramanmaraş'taki darbe girişimi davasında karar, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kahramanmaraş'ta yaşanan eylemlere ilişkin 25 sanığın yargılandığı davada, dönemin Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Ferhat Karaderi'ye müebbet hapis cezası verildi.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve gece geç saatlere kadar devam eden duruşmaya, dönemin Elbistan İlçe Jandarma Komutanı tutuklu sanık Ferhat Karaderi ile tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Akşam saatlerinde verilen aranın ardından sanıklar ile avukatları savunmalarını tamamladı. Daha sonra ise mahkeme heyeti yaklaşık 2 saat süren müzakere sonucu kararını açıkladı.

Ferhat Karaderi'yi "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezasına çarptıran heyet, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Heyet, sanıklar Celal Bayar, Şakir Korkmaz ve Uğur Çetin Çelik'i de "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklar Abdurrahman Yılmaz, Adem Yüksel ve Mahmut Al'a da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, etkin pişmanlık kapsamında verdiği bilgiler nedeniyle indirim uygulayarak 2 yıl 6'şar ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi.

Heyet, 18 sanığın ise delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.

Kahramanmaraş, Jandarma, Elbistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tohumunu Çin'den getirip ektiği mor çileğe, talep arttı
Define için kazılan kuyuya düşen uyanık vatandaş 3,5 saatte kurtarıldı Jandarma aradığı uyuşturucuyu arı kovanının içinde buldu Muhalefetten Trump'ın Türkiye tehdidine tepki: Türkiye tehdide boyun eğmemiştir ve eğmeyecektir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 04:46:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'taki darbe girişimi davasında karar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]