Kahramanmaraş'taki deprem 10 kentimizde hissedildi! İşte 7.4'lük sarsıntıdan etkilenen illerin son durumu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremde saat 06.30 itibarıyla 7 ilde 76 kişinin yaşamını yitirdiğini, 440 kişinin yaralandığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise son açıklamasında 284 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

10 İLDE YIKIM YAŞANDI

Deprem Maraş dahil Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de yıkıma neden oldu. Deprem bölgesindeki çok sayıda bölgede ekipler enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor. İşte il il depremin acı bilançosu.

MARAŞ'TA 300 BİNA YIKILDI

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta çok sayıda bina hasar gördü. Vali Ömer Faruk Coşkun, deprem sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Şu an yıkılan bina ile ölü ve yaralı sayısı vermemiz mümkün değil. Hasar ciddi." ifadelerini kullandı. Son açıklamaya göre ise Kahramanmaraş'ta 70 vatandaşımızı kaybettik, 200 yaralı var, 300 bina yıkıldı.

KAHRAMANMARAŞ'TAKİ DEPREMDEN İLK GÖRÜNTÜLER:

MALATYA'DA YÜZLERCE YARALI VAR

Sarsıntının ciddi şekilde hissedildiği Malatya'da ise Vali Hulusi Şahin depremin ardından yaptığı ilk resmi açıklamada; "Çok sayıda yaralı var. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor." şeklinde konuştu. Gelen son bilgilere göre kentte 47 can kaybı, 550 yaralı ve 300 yıkılan bina var.

MALATYA'DAKİ DEPREMDEN GÖRÜNTÜLER:

GAZİANTEP VALİSİ: 500'DEN FAZLA GÖÇÜK VAR

Kahramanmaraş'taki 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından bir şiddetli sarsıntı da Gaziantep'te yaşandı. Saat 04:26'da Gaziantep'in Nurdağı ilçesi merkez olmak üzere 6.4 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Gaziantep Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada; "Depremin ardından ilk andan itibaren 657 ihbar aldık, tamamı değerlendirildi, kent genelinde 531 göçük söz konusu." ifadelerini kullandı.

ŞANLIURFA VALİSİ: 17 VATANDAŞIMIZI KAYBETTİK

Depremin hissedildiği kentlerden Şanlıurfa'da ise hayatını kaybedenler oldu. Vali Salih Ayhan, "Depremde şu an 17 vatandaşımız vefat etti, 30 vatandaşımız da yaralı." açıklamasında bulundu.

OSMANİYE'DE 65 BİNA YIKILDI

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ilk açıklamasında; kentte 65 binanın yıkıldığını, ilk belirlemelere göre 7 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

OSMANİYE DEPREM ANI:

ADIYAMAN'DA 28 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Adıyaman Valisi, kent merkezi ve çevre ilçelerde depremin etkisini gösterdiğini, yıkılan binalar olduğunu söyledi. Vali Çuhadar, "28 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda binada hasar var. En az 100 bina yıkıldı." dedi.

ADIYAMAN DEPREM ANI:

DİYARBAKIR'DA 6 BİNA YIKILDI

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, "Depremde 6 bina yıkıldı, 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. 79 vatandaşımız yaralandı." ifadelerini kullandı.

ADANA'DA SON DURUM

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Adana'da bir bina çöktü. Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar da yaptığı açıklamada "Biri 17 diğeri 14 katlı olmak üzere ilk belirlemelere göre 3 apartman tamamen yıkıldı. Lütfen vatandaşlarımız yolları boşaltsın." dedi.

KİLİS'TE 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kilis Valiliği tarafından yapılan açıklamada da "Elbeyli ilçesinde ölü ve yaralı bulunmamaktadır. Musabeyli ilçesinde 4 ölü, 10 yaralı bulunmaktadır. Polateli ilçesinde can kaybı yok, 1 yaralı bulunmaktadır. Bir bina yıkılmış olup aramakurtarma çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca ikinci bir emre kadar eğitim ve öğretime ilimiz merkez ve köylerinde ara verilmiştir. Gelişmelerilerleyen saatlerde ayrıca paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

HATAY'DA DA CAN KAYBI VAR

Hatay Valisi Rahmi Doğan, kentte yıkılan binalar bulunduğunu belirterek, "Hayatını kaybedenler var, çok sayıda da yaralımız var." şeklinde konuştu.

HATAY DEPREM ANI:

SURİYE'DE 100 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan deprem, başta Suriye olmak üzere Mısır, Lübnan, Filistin gibi komşu ülkelerde de hissedildi. Deprem nedeniyle Suriye'de 100 kişi yaşamını yitirdi.