Kahramanmaraş'taki feci kazada ölü sayısı 3'e çıktı - Son Dakika

Kahramanmaraş'taki feci kazada ölü sayısı 3'e çıktı
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bir otomobilde çıkan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği yangında yaralanan 15 yaşındaki çocuğun tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesiyle olayda ölenlerin sayısı 3 oldu.
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bir otomobilde çıkan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği yangında yaralanan 15 yaşındaki çocuğun tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesiyle olayda ölenlerin sayısı 3 oldu.
Edinilen bilgiye göre, 24 Temmuzda Kadirli-Andırın karayolu Yeşilova Mahallesi civarında Yemliha Yener'in kullandığı 80 AAP 42 plakalı otomobilin motor kısmında bir anda yangın çıktı. Alevler içerisinde kalan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki toprak yığınına çarparak durabildi. Bir anda alev topuna dönen otomobilde bulunan 2'si çocuk 5 kişinin yardımına o esnada çevrede bulunanlar koştu. Araçtan çıkarılan 5 kişiden Yedigül Yener ve torunu 8 yaşındaki Cemre Yengin olay yerinde hayatını kaybederken araç şoförü Yemliha Yener, çocukları Abdurrahman Yener (24) ve Mert Yener (15) olay yerine çağrılan ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Mert Yener hayati tehlike kaydıyla Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan otopsinin ardından Mert Yener'in cenazesi defnedilmek üzere yakınlarına defnedildi. - OSMANİYE
Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 06:14
Kaynak: İHA
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