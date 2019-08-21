Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'taki FETÖ/PDY davası
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Kahramanmaraş'taki FETÖ/PDY davası

40 dakika önce

Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan biri tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş'taki FETÖ/PDY davası, System.String[]
Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan biri tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.
2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.
Tutuklu sanık E.A, savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek tahliyesini istedi.

Sağlık sorunları yaşadığını anlatan E.A, tedavi sürecinin de tamamlanabilmesi için tutuksuz yargılanmayı talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın mevcut durumlarının devamına karar vererek duruşmayı 29 Eylül'e erteledi.
Kahramanmaraş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:34 Kaynak: AA
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