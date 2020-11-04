Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılık kararıyla, 2'si ise yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, A.B, Ş.Ş, B.Ş. ve C.Ç'yi yakaladı.

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