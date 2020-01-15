Kahramanmaraş'taki hırsızlık operasyonunda 8 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'taki hırsızlık operasyonunda 8 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'taki hırsızlık operasyonunda 8 kişi tutuklandı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Kahramanmaraş'taki hırsızlık operasyonunda 8 kişi tutuklandı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kamu binasından ve evden oto hırsızlığına karıştıkları tespit edilen 11 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, söz konusu kişileri gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden Serdal T, Ömer O, Yusuf D, Ümit G, Neşat G, Bülent B, Sinan T. ve Ahmet A. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:48 Kaynak: AA
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