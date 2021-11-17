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Kahramanmaraş'taki hoparlörlerden Sezai Karakoç'un "Ey Sevgili" şiiri dinletildi - Son Dakika

Kahramanmaraş'taki hoparlörlerden Sezai Karakoç'un "Ey Sevgili" şiiri dinletildi

17.11.2021 19:25
Kahramanmaraş'taki hoparlörlerden Sezai Karakoç'un "Ey Sevgili" şiiri dinletildi

Türk edebiyatının önemli isimleri arasında yer alan mütefekkir, şair ve yazar Sezai Karakoç'un vefatının ardından fahri hemşeriliğin verildiği Kahramanmaraş'ta anonslar yapıldı, "Ey Sevgili" şiiri dinletildi.

Türk edebiyatının önemli isimleri arasında yer alan mütefekkir, şair ve yazar Sezai Karakoç'un vefatının ardından fahri hemşeriliğin verildiği Kahramanmaraş'ta anonslar yapıldı, "Ey Sevgili" şiiri dinletildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, alınan karar doğrultusunda 2020 yılında fahri hemşeriliğin verildiği Sezai Karakoç için kentteki hoparlörlerden vefat duyurusu yapıldı.

Duyurunun ardından vatandaşlara şairin Ey Sevgili şiiri dinletildi.

Kahramanmaraş, Sezai Karakoç, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'taki hoparlörlerden Sezai Karakoç'un 'Ey Sevgili' şiiri dinletildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'taki hoparlörlerden Sezai Karakoç'un "Ey Sevgili" şiiri dinletildi - Son Dakika
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