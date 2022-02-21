Üye Girişi
SPOR Kahramanmaraş'taki Kar Voleybolu maçlarında Rus ve Ukraynalı sporculardan kardeşlik pozu - Son Dakika

SPOR Kahramanmaraş'taki Kar Voleybolu maçlarında Rus ve Ukraynalı sporculardan kardeşlik pozu

21.02.2022 13:40

SPOR Kahramanmaraş'taki Kar Voleybolu maçlarında Rus ve Ukraynalı sporculardan kardeşlik pozuÖmer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - Rusya ve Ukrayna, Kahramanmaraş'ta düzenlenen Kar Voleybolu Avrupa Turu Elemeleri'nde karşı karşıya geldi.

SPOR Kahramanmaraş'taki Kar Voleybolu maçlarında Rus ve Ukraynalı sporculardan kardeşlik pozu

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - Rusya ve Ukrayna, Kahramanmaraş'ta düzenlenen Kar Voleybolu Avrupa Turu Elemeleri'nde karşı karşıya geldi. Rusya'nın Ukrayna'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşma sonunda her iki takım oyuncuları birlikte kardeşlik pozu verdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Avrupa Voleybol Konfederasyonu ile Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Yedikuyular Kayak Merkezi'nde düzenlenen Kar Voleybolu Avrupa Turu Elemeleri tamamlandı. Türkiye, Belçika, Kanada, Fransa, Macaristan, İtalya, Litvanya, Polonya, Romanya, Ermenistan, Rusya, İsviçre, İran, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti ve Cebelitarık'tan 27 takımın katıldığı elemelerin erkeklerinde Rusya ve Ukrayna karşı karşıya geldi. Kıyasıya geçen mücadele sonunda Rusya, rakibi Ukrayna'yı 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

BİRLİKTE POZ VERDİLER

Şampiyon olan Rusya'yı ilk kutlayan ise rakibi Ukrayna oldu. Her iki ülke arasında savaş gerilimi devam ederken, sporcular sahada centilmenlik örneği sergiledi. Daha sonra Rus ve Ukraynalı sporcular filenin önünde objektiflere kardeşlik pozu verdi. Erkeklerde Rusya'nın bir diğer takımı da 3'üncü odu. Elemelerin kadınlar kategorisinde ise şampiyon yine Rusya oldu. Rusya'nın rakibi Çek Cumhuriyeti'ni 2-0 mağlup ettiği elemelerde Türkiye ise 3'üncü oldu.

KAR ÜSTÜNDE DONDURMA KEYFİ

Maçların tamamlanmasının ardından şampiyonanın afişinin yer aldığı dev bir pasta kesilip, sporculara dondurma şov yapıldı. Dondurma ustası Erdal Kanbur, Maraş Dondurması'nı satırla kesip elleriyle sporculara ikram etti. Daha sonra kapanış seremonisi yapıldı ve dereceye giren takımların madalyaları ile kupaları, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş tarafından verildi.

"RUSYA VE UKRAYNA'YI CENTİLMENLİKLERİNDEN DOLAYI KUTLUYORUM"

Değerlendirmelerde bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, turnuvanın Kahramanmaraş'ta ilk defa düzenlenmesine rağmen katılımın yoğun olduğunu söyledi. Güngör, "Buraya gelen takımlar, sporcular ve Türkiye Voleybol Federasyonu yetkilileri, Yedikuyular Kayak Merkezi'nden memnun kaldılar. Bu da bizleri mutlu etti. İnşallah 3 yıl süreyle Avrupa Kar Voleybol Turnuvası Yedikuyular Kayak Merkezi'nde yapılacak. Bundan sonraki süreçte de herkesi Yedikuyular Kayak Merkezi'ne bekliyoruz. Spor, dostluk mücadelesidir. Ben Rusya ve Ukrayna takımlarını centilmenlikleri için tebrik ediyorum" diye konuştu.

"HEPSİ, ÜLKEMİZDEN MEMNUNİYETLE AYRILACAK"

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş ise Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde çok güzel bir organizasyon yapıldığını belirterek şunları söyledi:

"Çok güzel bir tesiste uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yaptılar. Türkiye Voleybol Federasyonu olarak 3 yıllık bir protokol çerçevesinde Kar Voleybolu Avrupa Turlarını önümüzdeki 2 yıl içinde de burada devam ettirmeyi ve kalıcılaştırmayı planlıyoruz. Kadın milli takımımızın 3'üncü olması bizi sevindirdi ama final oynayamadığımızdan dolayı üzüntülüyüz. Erkek voleybol takımımız yeni oluşum aşamasında olduğu için tecrübelerini geliştirmek için bir fırsat olarak değerlendirdi bu organizasyonu. 16 ülkeden katılım olması da sevindirici bir durum bu pandemi koşullarında. 19 erkek, 8 kadın takım oyuncular çok güzel bir coğrafyada yarıştılar. Eminim hepsi ülkemizden memnuniyetle ayrılacaklardır." (DHA)

SPOR Kahramanmaraş'taki Kar Voleybolu maçlarında Rus ve Ukraynalı sporculardan kardeşlik pozu
SPOR Kahramanmaraş'taki Kar Voleybolu maçlarında Rus ve Ukraynalı sporculardan kardeşlik pozu
SPOR Kahramanmaraş'taki Kar Voleybolu maçlarında Rus ve Ukraynalı sporculardan kardeşlik pozu
SPOR Kahramanmaraş'taki Kar Voleybolu maçlarında Rus ve Ukraynalı sporculardan kardeşlik pozu
SPOR Kahramanmaraş'taki Kar Voleybolu maçlarında Rus ve Ukraynalı sporculardan kardeşlik pozu
SPOR Kahramanmaraş'taki Kar Voleybolu maçlarında Rus ve Ukraynalı sporculardan kardeşlik pozu
SPOR Kahramanmaraş'taki Kar Voleybolu maçlarında Rus ve Ukraynalı sporculardan kardeşlik pozu
SPOR Kahramanmaraş'taki Kar Voleybolu maçlarında Rus ve Ukraynalı sporculardan kardeşlik pozu
SPOR Kahramanmaraş'taki Kar Voleybolu maçlarında Rus ve Ukraynalı sporculardan kardeşlik pozu
SPOR Kahramanmaraş'taki Kar Voleybolu maçlarında Rus ve Ukraynalı sporculardan kardeşlik pozu
SPOR Kahramanmaraş'taki Kar Voleybolu maçlarında Rus ve Ukraynalı sporculardan kardeşlik pozu
SPOR Kahramanmaraş'taki Kar Voleybolu maçlarında Rus ve Ukraynalı sporculardan kardeşlik pozu
SPOR Kahramanmaraş'taki Kar Voleybolu maçlarında Rus ve Ukraynalı sporculardan kardeşlik pozu
SPOR Kahramanmaraş'taki Kar Voleybolu maçlarında Rus ve Ukraynalı sporculardan kardeşlik pozu
SPOR Kahramanmaraş'taki Kar Voleybolu maçlarında Rus ve Ukraynalı sporculardan kardeşlik pozu
SPOR Kahramanmaraş'taki Kar Voleybolu maçlarında Rus ve Ukraynalı sporculardan kardeşlik pozu
SPOR Kahramanmaraş'taki Kar Voleybolu maçlarında Rus ve Ukraynalı sporculardan kardeşlik pozu
SPOR Kahramanmaraş'taki Kar Voleybolu maçlarında Rus ve Ukraynalı sporculardan kardeşlik pozu

YORUMLAR
500
Son dakika! Rusya'ya ait sınır devriye karakolu, Ukrayna'dan yapılan hava topu saldırısının hedefi oldu Son dakika! Rusya'ya ait sınır devriye karakolu, Ukrayna'dan yapılan hava topu saldırısının hedefi oldu Ukrayna sınırındaki Rus askerlerine ait görüntü sosyal medyada paylaşıldı! Durumları içler acısı Ukrayna sınırındaki Rus askerlerine ait görüntü sosyal medyada paylaşıldı! Durumları içler acısı Ukrayna, Biden-Putin zirvesi girişimini memnuniyetle karşıladı Ukrayna, Biden-Putin zirvesi girişimini memnuniyetle karşıladı

Kahramanmaraş, Ukrayna, Rusya, kar, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Kahramanmaraş'taki Kar Voleybolu maçlarında Rus ve Ukraynalı sporculardan kardeşlik pozu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:41 "Gülabi Abi işe dön!" Migros CEO'su gözyaşlarıyla sembol olan işçiye seslendi
13:26 Sülfürik asit taşıyan kamyon kaza yaptı! Milletvekili uyardı: Büyük bir çevre felaketi olma riski her gün yaşanıyor
13:21 Bu hafta hangi illerde vaka yoğunluğu arttı? İşte o 10 ilimiz
13:14 Ünlü şarkıcı Hadise'yi taciz eden erkek para cezasına çarptırıldı
13:14 Trabzon'da trafik ışıkları bile şampiyonluğa hazırlanıyor: O sene, bu sene!
13:01 Emeklilere ilaç gibi gelecek müjde: Bayram ikramiyeleri artıyor, toplam 4 bin TL'ye çıkabilir!
12:56 Yargıtay Gezi ve Çarşı davalarının ayrılmasına karar verdi! Osman Kavala cezaevinde kalmaya devam edecek
10:43 Elektrik zammı KOAH hastalarını da vurdu! Günde 14 saat solunum cihazına bağlanmak zorundalar!
12:37 Türkiye'nin yükselen yıldızı! Pandemi, kriz dinlemedi 12 ayda 21 yeni şube, 2 fabrika açtı
12:09 Türkiye'nin 4. GSM operatörü Mart ayında hizmet vermeye başlıyor: Adı NETGSM olacak!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 13:58:06. #1.13#
SON DAKİKA: SPOR Kahramanmaraş'taki Kar Voleybolu maçlarında Rus ve Ukraynalı sporculardan kardeşlik pozu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement