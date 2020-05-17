Kahramanmaraş'taki kavgada bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Necip Fazıl Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan Taş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde Taş ile Höçülü aileleri arasında 15 Mayıs'ta çıkan kavgada Muzaffer Taş'ı (27) silahla yaraladığı gerekçesiyle polis ekiplerince gözaltına alınan Öcal H'nin (22) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kahramanmaraş 'ta iki aile arasında çıkan kavgada bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

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