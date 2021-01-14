Kahramanmaraş'taki müşteri ve çay bahçesi çalışanı arasındaki kavgayla ilgili dava açıldı - Son Dakika

Kahramanmaraş'taki müşteri ve çay bahçesi çalışanı arasındaki kavgayla ilgili dava açıldı

14.01.2021 17:17
Kahramanmaraş'taki müşteri ve çay bahçesi çalışanı arasındaki kavgayla ilgili dava açıldı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta geçen yıl şubat ayında çay bahçesinde müşteri ile iş yeri çalışanı arasında çıkan kavgayla ilgili dava açıldı.

Kahramanmaraş'ta geçen yıl şubat ayında çay bahçesinde müşteri ile iş yeri çalışanı arasında çıkan kavgayla ilgili dava açıldı.

Kentte, 12 Aralık 2020'de kendisini maske takmadığı için uyaran polise zorluk çıkartan, dün de maskesini düzgün takması için uyardığı iddia edilen esnafla tartışmasıyla gündem gelen G.Ç. adlı kadının, geçen yıl İsmet Paşa Mahallesi Trabzon Bulvarı'ndaki çay bahçesinde karıştığı kavgayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianame 3. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Taraflar arasında uzlaşmanın sağlanamadığı vurgulanan iddianamede, tartışma sırasında çay bahçesi çalışanı Y.Y'ye hakaret ve tehditlerde bulunduğu, su şişesi, peçetelik ve kül tablası fırlattığı ileri sürülen G.Ç'nin, tarafları yatıştırmak isteyen diğer bir çalışana da küfür ettiği, bölgeden uzaklaştırılmaya çalışıldığı sırada da bir masayı devirip kırdığı aktarıldı.

Müşteki şüpheli durumundaki G.Ç. hakkında "Basit yaralama, tehdit, hakaret ve mala zarar verme" suçlarından 6 yıl 7 aya kadar hapis cezası istendi.

Olay sırasında G.Ç'ye tokat attığı iddia edilen müşteki şüpheli Y.Y. hakkında ise "basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Davanın görülmesine 5 Mayıs'ta başlanacak.

Kahramanmaraş, Hakaret, Trabzon, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'taki müşteri ve çay bahçesi çalışanı arasındaki kavgayla ilgili dava açıldı - Son Dakika


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