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Kahramanmaraş'taki Mutfak Müzesi kente gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor - Son Dakika

Kahramanmaraş'taki Mutfak Müzesi kente gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

08.02.2022 16:25
Kahramanmaraş'taki Mutfak Müzesi kente gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri için kente gelen misafirler, Mutfak Müzesi'ne ilgi gösteriyor.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri için kente gelen misafirler, Mutfak Müzesi'ne ilgi gösteriyor.

Dulkadiroğlu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentin asırlık mutfak kültürünü sergilendiği müzeye, Kahramanmaraş'ın 102. yıl dönümü kapsamında kente gelen ziyaretçilerin rağbet gösterdiği belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Necati Okay, Mutfak Müzesi'nin Kahramanmaraş'ta en çok ziyaret edilen mekanlardan biri olduğunu belirtti.

Kurtuluş haftası etkinlikleri kapsamında kente gelen çoğu misafirin müzeye geldiğini aktaran Okay, şunları kaydetti:

"Mutfak Müzemiz Kahramanmaraş'ımızın mutfak kültürüne ışık tutan önemli argümanlara sahiptir. Şehrimize gelen misafirlerin bunu öğrenmesini önemsiyoruz. Malum günümüzde gastronomi turizmi oldukça yaygın. Şehrimizin mutfak kültürü de çok zengin ve çeşitlidir. Bu çeşitliliği ve zenginliği tanıtmak istiyoruz. Bu sebeple Mutfak Müzemizde çok çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Ben şehrimize gelen misafirlere hoş geldiniz diyorum. Mutfak Müze'mizin dışında, Bahtiyar Yokuşu, Dulkadiroğlu Konağı, Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi ve Kahramanmaraş Araştırmalar Konağı'mızı da mutlaka görmelerini tavsiye ediyorum."

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Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Necati Okay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'taki Mutfak Müzesi kente gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor - Son Dakika


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