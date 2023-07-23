Kahramanmaraş'taki orman yangını evlere sıçradı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'taki orman yangını evlere sıçradı

23.07.2023 18:43

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak evlere sıçradı. Vatandaşlar yangını kayıt altına alırken, ekipler yangına müdahale etmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta ormanlık arazide çıkan yangını evlere sıçradı. Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede yayılan yangını çevrede bulunan vatandaşlar kayıt altına aldı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangın Onikişubat ilçesi kılavuzu mevki kazma bağları bölgesindeki ormanlık arazide çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin, yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kahramanmaraş'taki orman yangını evlere sıçradı

"GİTTİ EVLER GİTTİ"

Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede yayılan yangın, bölgede bulunan evlere de sıçradı. O anları kayıt altına alan vatandaşlar, büyük korku yaşadı. Yangını cep telefonu ile kayıt altına alan bir vatandaşın videoda "Gitti, evler gitti" dediği duyuluyor.

Kahramanmaraş'taki orman yangını evlere sıçradı
Kahramanmaraş'taki orman yangını evlere sıçradı
Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'taki orman yangını evlere sıçradı - Son Dakika
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