Kahramanmaraş'taki orman yangını sürüyor (6) - Son Dakika

Kahramanmaraş'taki orman yangını sürüyor (6)

10.10.2020 22:49

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor.

Onikişubat ilçesine bağlı Ayşe Pınarı Musalar mevkisinde dün akşam saatlerinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Konya, Mersin, Malatya, Adıyaman ve Adana'dan takviye gönderilen ekiplerin destek verdiği yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da katıldı.

Havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği yangın, kontrol altına alındı.

35 hektarlık alanın zarar gördüğü bölgede tamamen söndürülen alanlarda soğutma çalışmaları yapılıyor. Çalışmalara, Antalya ve Aksaray'dan gelen ekipler de destek veriyor.

Sabah saatlerinde yeni yangın çıktı

Öte yandan, sabah saatlerinde Andırın ilçesi Kuzgun Mahallesi kırsalındaki bazı noktalarda çıkan yangın devam ediyor. Ekiplerin çalışmalarına yöre halkı da destek veriyor.

Yangın nedeniyle Kuzgun Mahallesi'ndeki 3 ev tedbir amacıyla boşaltıldı.

Bu arada, Merkez Jandarma Komando Bölüğü, yangınla ilgili tahkikat yürütmek üzere bölgeye sevk edildi.

Havadan müdahaleye ara

Hava araçlarının çalışmalarına, karanlığın çökmesiyle ara verildi.

Civar illerden yangına müdahale için destek ekipleri çağrıldığı belirtildi.

"Tüm şüphelerin üzerine gidiyoruz"

Vali Ömer Faruk Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte çıkan orman yangınlarına çok sayıda ekiple havadan ve karadan müdahale edildiğini söyledi.

Ekiplerin cansiperane şekilde çalıştığını dile getiren Coşkun, "Yangınları kontrol altına almak için elimizden geleni yapıyoruz. Zaman zaman etkili olan rüzgar çalışmaları güçleştiriyor. Buna karşın ekiplerimiz yoğun şekilde alevlere müdahale ediyor." dedi.

Bölgedeki tüm yangınların titizlikle araştırıldığını belirten Coşkun, şunları kaydetti:

"Özellikle sabah saatlerinde çıkan ve devam eden yangın, meydana geliş şekli ve saati itibarıyla bazı şüpheler taşıyor. Konuyla ilgili arkadaşlarımız detaylı araştırma yapıyor. Çıkış nedeniyle ilgili henüz net bir bilgi yok ancak her türlü ihtimali değerlendiriyoruz. Tüm şüphelerin üzerine gidiyoruz."

Kahramanmaraş'taki orman yangını sürüyor (6)
Kahramanmaraş'taki orman yangını sürüyor (6)
Kahramanmaraş'taki orman yangını sürüyor (6)
Kahramanmaraş'taki orman yangını sürüyor (6)

Kahramanmaraş, Yangın, Adana, Sabah, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'taki orman yangını sürüyor (6) - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu'dan "Tarikatlar devlete sızdı" iddiasına sert yanıt: Provokasyon Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş 57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali yıldızlar geçidine sahne oldu! 'Kırmızı halı' şıklığı yaşandı Son Dakika: Hatay'daki orman yangınları tam olarak kontrol altına alındı İşe gideceğini söyleyerek evden çıkan itfaiye eri, zeytinlikte kendini asarak intihar etti Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları İzmir'de 6 kişiyi öldüren etil alkolden servet kazanıyorlar: 6-7 ayda villa sahibi olan var Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek
Altın Portakal'ın kazananları belli oldu! 5 ödül alan Altın Portakal'ın kazananları belli oldu! 5 ödül alan "Hayaletler" geceye damgasını vurdu         
22:03
İki grup arasında alacak verecek meselesinden dolayı çıkan tartışma, kavgaya döndü: 1 ölü, 7 yaralı İki grup arasında alacak verecek meselesinden dolayı çıkan tartışma, kavgaya döndü: 1 ölü, 7 yaralı         
21:12
Otomobilinin kontrolünü kaybedip tıra çarpan sürücü, yaşamını yitirdi Otomobilinin kontrolünü kaybedip tıra çarpan sürücü, yaşamını yitirdi         
20:51
Ateşkese rağmen saldıran Ermenistan ordusu püskürtüldü Ateşkese rağmen saldıran Ermenistan ordusu püskürtüldü         
19:27
Alaattin Çakıcı'nın avukatı 17 yıl hapis cezasını istinafa taşıyacak Alaattin Çakıcı'nın avukatı 17 yıl hapis cezasını istinafa taşıyacak         
17:40
İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu         
15:37
34 yıldır küs olan öz kardeşlerden fıkra gibi arazi kavgası 34 yıldır küs olan öz kardeşlerden fıkra gibi arazi kavgası         
15:33
Hatay'ı bunlar mı yaktı? 30 saniyelik video sosyal medyada elden ele dolaşıyor Hatay'ı bunlar mı yaktı? 30 saniyelik video sosyal medyada elden ele dolaşıyor         
15:28
Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum         
14:23
Sincar anlaşmasına göre terör örgütü PKK bölgeden çıkarılacak Sincar anlaşmasına göre terör örgütü PKK bölgeden çıkarılacak         
14:09
Uşak'ta kaybolup ertesi gün Kütahya'da bulunan kardeşler: Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik Uşak'ta kaybolup ertesi gün Kütahya'da bulunan kardeşler: Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik         
13:45
Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı         
13:39
CHP'nin yüzde 17'ye düştüğü son seçim anketine İYİ Parti damga vurdu CHP'nin yüzde 17'ye düştüğü son seçim anketine İYİ Parti damga vurdu         
13:26
Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı         
11:50
Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok         
10:37
Türkiye'de de top koşturan ünlü futbolcu, Azerbaycan ordusuna katıldı Türkiye'de de top koşturan ünlü futbolcu, Azerbaycan ordusuna katıldı         
09:16
Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu         
08:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2020 22:57:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kahramanmaraş'taki orman yangını sürüyor (6) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei