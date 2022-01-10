KAHRAMANMARAŞ - Özel İdare İş Merkezi'nin yıkımına başlandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'taki Özel İdare İş Merkezi'nin yıkımına başlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yaptığı yazılı açıklamada, yıkım çalışmaları için belediye bütçesinden herhangi bir ödeme yapılmadığını belirtti.

İhaleyi alan firmanın belediye bütçesine 6 milyon 600 bin lira katkı sağlayacağını ifade eden Güngör, şunları kaydetti:

"Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğiyle alanda tarihi dokuyla uyumlu, Kahramanmaraş'ımıza yakışır bir projeyi hayata geçireceğiz. Burası Kahramanmaraş'ımızın tarihi dokusuyla bütünleşik, kardeş şehrimizin adını taşıyan Trabzon Caddesi'ne cephesi olan bir bölge. Yaklaşık 40 dönümlük bu alanda dönüşüm çalışması yürütüyoruz. Eski adliye ve AFAD binamızın yıkımını gerçekleştirdik. Şimdi de 18 katlı ve Google'da da yazdığınızda dünyanın en saçma binası olarak çıkan bu binanın yıkımını gerçekleştiriyoruz. 30 yıl önce o günün şartlarına göre yapılmış, ama yapıldığı günden bu yana hep eleştiri konusu olmuş. Öncelikle binanın civardaki tarihi adayı esas aldığımızda silueti bozması, bir diğeri de çok fonksiyonel olmaması gibi nedenlerle buradaki dönüşüm çalışmalarında bu binanın yıkımına başladık."

Çalışmalara ilişkin detayları da paylaşan Başkan Güngör, binanın yıkılmaması, restore edilip daha fonksiyonel hale getirilmesi noktasında da çalışmalar yaptıklarını ancak bu durumda daha fazla maliyet çıktığını aktardı.

Başkan Güngör, alanda hayata geçirilecek Şehir Meydan Projesi'nin Kahramanmaraş'ın katma değerinin yükselteceğine işaret ederek, "Yıkım için belediye bütçemizden herhangi bir masraf yapmıyoruz. Yapmış olduğumuz ihale sonucunda firma, hem binayı yıkacak hem de belediye bütçemize 6 milyon 600 bin liralık bir katkı sağlayacak. Yani biz, binanın yıkımı için bir masraf yapmadığımız gibi aynı zamanda bütçemize de bir katkı sağlıyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapmış olduğumuz görüşmede projemizi son aşamaya getirdik. Alanda meydan, iş yerleri ve bin 500 araçlık otopark yer alacak. Kısa süre içerisinde projemizi netleştireceğiz. Hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.