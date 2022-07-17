Kahramanmaraş'taki silahlı kavgaya ilişkin 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'taki silahlı kavgaya ilişkin 6 şüpheli tutuklandı

17.07.2022 10:05
Kahramanmaraş'taki silahlı kavgaya ilişkin 6 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta pazarcılar arasında çıkan ve 3 kişinin silahla yaralandığını kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta pazarcılar arasında çıkan ve 3 kişinin silahla yaralandığını kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Dulkadiroğlu ilçesi Şeyhşamil Mahallesi Açık Pazar alanında 15 Temmuz'da tezgah yeri yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişinin yaralanmasıyla ilgili olarak şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Alınan eşkal ve ifadeler doğrultusunda kimlikleri belirlenen D.Y, M.Ç, M.Ç, C.Y, Z.K. ile Ş.E. gözaltına alındı.

Yakalananların üst ve araçlarında yapılan aramalarda 3 tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Şeyhşamil Mahallesi, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'taki silahlı kavgaya ilişkin 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'taki silahlı kavgaya ilişkin 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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