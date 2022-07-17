Dulkadiroğlu ilçesi Şeyhşamil Mahallesi Açık Pazar alanında 15 Temmuz'da tezgah yeri yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişinin yaralanmasıyla ilgili olarak şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Şeyhşamil Mahallesi, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'taki silahlı kavgaya ilişkin 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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