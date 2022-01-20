Kahramanmaraş'taki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
İstiklal Mahallesinde Davut A. idaresindeki 46 ACG 510 plakalı otomobil buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir sitenin bahçe duvarına çaptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, 4 metre yükseklikten evin bahçesinde düştü.
Kazada sürücü ve araçtaki Aybike A. yaralandı.
Zarif K. yönetimindeki 44 DD 906 plakalı otomobilin Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda trafik ışıklarında bekleyen otomobile çarpması sonucu da dört aracın karıştığı kaza meydana geldi.
Kazada bir kadın yaralandı.
İki kazada yaralanan 3 kişi Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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