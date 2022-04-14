Kahramanmaraş'taki Türkoğlu Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda iftar verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramanmaraş'taki Türkoğlu Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda iftar verildi

14.04.2022 22:55
Kahramanmaraş'taki Türkoğlu Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda iftar verildi

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, Türkoğlu 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki iftara katıldı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, Türkoğlu 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki iftara katıldı.

Türkoğlu 2 Nolu L tipi Ceza İnfaz Kurumu tarafından personel, hükümlü ve tutuklulara yönelik düzenlenen iftar programı için cezaevine gelen Yazıcı, Kurum Müdürü İsmail Bingöl ile bir süre görüşerek işleyiş hakkında bilgi aldı.

Yazıcı daha sonra beraberindekilerle spor salonundaki iftar programına katıldı. Katılımcılar, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından hükümlülerin hazırladığı yemeklerle oruçlarını açtı.

Yemeğin ardından Başsavcı Yazıcı ve beraberindekiler, tutuklu ve hükümlülerin masalarını tek tek dolaştı.

Program, Türkoğlu Belediyesinin katılımcılara hurma ve tatlı ikramı ile sona erdi.

İftar programına Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Türkoğlu Cezaevi Tabur Komutanı Jandarma Yarbay Serkan Özel, İlçe Müftüsü Abdullah Rençber, ceza infaz kurumlarından sorumlu Kahramanmaraş Başsavcıvekili Osman Göğebakan, infaz koruma memurları ile tutuklu ve hükümlüler katıldı.

Kahramanmaraş'taki Türkoğlu Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda iftar verildi
Kahramanmaraş'taki Türkoğlu Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda iftar verildi

YORUMLAR
500
İhlas Vakfı'ndan İzmir'de iftar buluşması İhlas Vakfı'ndan İzmir'de iftar buluşması Lob'ın International geleneksel iftar daveti iş dünyasını bir araya getirdi Lob'ın International geleneksel iftar daveti iş dünyasını bir araya getirdi

Kahramanmaraş, Türkoğlu, İftar, İnfaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'taki Türkoğlu Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda iftar verildi - Son Dakika


Son Dakika
23:01 Süleyman Soylu'dan Semra Güzel tepkisi geldi: Böyle bir kişiyi, TBMM'ye sokma sorumluluğu kime aittir?
22:51 Galatasaray'da seçimi kazanması durumunda Metin Öztürk, görüşeceği hocayı açıkladı!
22:33 Belediye çalışanı para dolu çanta buldu, sahibi uyuşturucu kaçakçısı çıktı!
22:10 Zelenski'den Almanya ve Macaristan'a tepki: Rus petrolü için kanlı para ödeniyor
22:08 Atalanta perişan oldu, Merih Demiral maçın sonunu getiremedi
21:29 Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan camiaya çağrı
21:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan: E-ticaret platformlarına belirli sınırlamalar getiriyoruz
21:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracata yatırımlarına yıllık yüzde 9'a varan faiz oranıyla finansman imkanı getiriyoruz
20:27 20 maçta 16 gol atıyor! Fenerbahçe bu kez turnayı gözünden vurdu
20:17 14 Nisan'da koronavirüsten 21 kişi vefat etti, 5 bin 127 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 23:16:14. #1.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'taki Türkoğlu Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda iftar verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement