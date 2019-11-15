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Kahramanmaraş'taki uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
6 saat önce
Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:40 Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik dün yapılan operasyonda, uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Fırat K. (38), Bedrettin D. (41) ve Sait Ç'nin (55) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.
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