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Kahramanmaraş'taki uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'taki uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama, System.String[]

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik dün yapılan operasyonda, uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Fırat K. (38), Bedrettin D. (41) ve Sait Ç'nin (55) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:40 Kaynak: AA
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